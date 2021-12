Ja! Ook in Aalten wordt geschaatst

video Krijgen we dan eindelijk weer een witte kerst? Weerman Mark heeft er vertrouwen in!

Met dalende temperaturen en de feestdagen in het vooruitzicht rijst ieder jaar opnieuw de vraag: krijgen we eindelijk weer een witte kerst? Het zou dit jaar zomaar kunnen gebeuren, voor het eerst in elf jaar. Weerman Mark Wolvenne heeft er in ieder geval vertrouwen in. ,,Ik schat de kans op 65 procent.” Maar niet iedereen kan zich daarin vinden.

13:22