Jaantje en Harrie: ‘We kregen pas verkering toen we in de IJssel gingen zwemmen’

EIBERGEN - Zestig jaar zijn ze bij elkaar, Jaantje Garritsen-Veerwater (82) en Harrie Garritsen (87). Beiden geboren en getogen in Zutphen, maar al 52 jaar compleet ingeburgerd in Eibergen.

Trots laten ze de brief met felicitaties zien, die ze afgelopen zaterdag namens de koning en koningin ontvingen. Maar nog veel blijer zijn ze met het feit dat ze komende zaterdag al hun kinderen, kleinkinderen en naaste familie weer tegelijk bij elkaar zullen zien in zaal Prinsen in Haarlo. Want oh, wat hebben ze dat gemist in de afgelopen coronatijd. Jaantje raakt geëmotioneerd als ze het vertelt. Geen grote partij om hun diamanten huwelijk te vieren, want zo hebben ze veel meer tijd en aandacht voor hun gasten. Bovendien, met 50 jaar hebben ze al flink uitgepakt.

Gevaarlijk

Ze kennen elkaar al van jongs af aan, want ze woonden als kind in dezelfde straat, waren overburen. Maar in die periode was het leeftijdsverschil van vijf jaar nog te groot om met elkaar op te trekken. „We hadden allebei een andere vriendengroep en kwamen ook niet bij elkaar over de vloer”, vertelt Jaantje. Dat veranderde toen ze gingen zwemmen in de IJssel. „Wat wij toen deden, zou je nu niet meer doen, veel te gevaarlijk”, herinneren ze zich. Ze gingen met een hele groep en wie nog niet kon zwemmen, leerde dat van de anderen. „Als je de IJssel over kon zwemmen, was je geslaagd”, lacht Harrie.

Naar Eibergen

Na vier jaar verkering trouwden ze en woonden nog acht jaar in Zutphen. Daarna kreeg Harrie een baan in Eibergen en ging Jaantje niet veel later de bejaardenzorg in. Drie kinderen kregen ze en inmiddels zijn er ook vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. „En nog twee op komst”, laat Jaantje verheugd weten.

Kanaries en borduren

Na hun pensioen gingen ze vrijwilligerswerk doen bij verzorgingshuis De Meergaarden, maar na 23 jaar kwam daar door corona een eind aan. Nu vullen ze hun tijd onder andere met fietsen en hobby’s. Harrie kweekt kleurkanaries op zolder en Jaantje leest veel. Voorheen borduurde ze ook, „heb ik heel veel gedaan, ook voor anderen”, maar haar ogen en handen laten het niet meer toe.