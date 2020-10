Jaap Pieterse, al 25 jaar de stem van Optimaal FM

INTERVIEWULFT - Op de kop af 25 jaar werkt Jaap Pieterse (57) als dj bij de regionale radiozender Optimaal FM. Hij draait er, beter bekend onder de naam Balthazar van Puffelen, nog steeds plaatjes. En is er trots op dat hij één van de vertrouwde stemmen op de zender is.

Zijn leven verliep niet altijd op rolletjes, maar radio maken bleef zijn passie. ,,Echt het mooiste wat er is.”

Wat is dat precies, de magie van radio?

,,De suggestie die je kan wekken, de vrijheid om te zeggen wat je wil. Binnen bepaalde grenzen, uiteraard. En muziek, daar ben ik gek op. Op mijn 16-de had ik een spraakgebrek, ik durfde geen meisje aan te kijken. Toen merkte ik: als ik een koptelefoon op zet en niemand ziet me, dan durf ik alles. Een openbaring.”



Je bent opgegroeid in Ede op de Veluwe. In een christelijk milieu?

,,Nee, keurig katholiek. Een gezin met zes kinderen, ik ben de op één na jongste.”



Mis je Ede?

,,Absoluut niet. Geef mij de Achterhoek maar. Veel opener, veelkleuriger. Kijk alleen naar het muzieklandschap. Ik ben echt een liefhebber, hier gebeurt zoveel. Ede is een dorp en probeert een stad te zijn. Doetinchem, waar ik al jaren woon, is een stad die zich gedraagt als een dorp. Ik voel me echt een dorpeling en een Achterhoeker. Ik spreek geen dialect, maar Hans Keuper kan ik verstaan.”

Volledig scherm Jaap Pieterse alias Balthazar van Puffelen aan het werk bij Optimaal FM in Ulft. © theo kock persfotografie

Het is je niet altijd voor de wind gegaan.

,,Nee. Ik was getrouwd met Fleur, we kregen zoon Bob, een paar maanden voor ik bij Optimaal FM begon. We woonden in een prachtig verbouwd huis in Lobith, ik was de gelukkigste man op aarde. Zeker toen Fleur, onze dochter, werd geboren. Helaas heeft ze maar vier maanden geleefd, ze is in mei 1996 gestorven. Hersentumor.”

Verschrikkelijk.

,,Man, hou op. Je wereld dondert in elkaar. Ik kon niet meer werken, hoe moest ik vrolijk op radio zijn? Als je zoveel verdriet hebt moet je niet op een podium gaan staan. Fleur en ik zijn elkaar kwijt geraakt. Gelukkig zijn we wel op een goeie manier uit elkaar gegaan. We zijn vrienden.”

Hoe heb je jezelf weer gevonden?

,,Dat heeft een tijd geduurd, hoor. Ik woonde hier fijn, werkte deels bij Optimaal FM en Radio Keizerstad in Nijmegen. Op een gegeven moment heb ik Ilvie, mijn huidige vrouw, leren kennen. Ze had Jille al, hij is 18. Mijn bonuszoon. Samen hebben we dochter Lily, zij is 9. Het gaat zakelijk en privé heel goed met me.”

Hoe zijn die 25 jaar bij Optimaal geweest?

,,Pieken en dalen, uiteraard. Ik was en ben erg gehecht aan mijn vrijheid. Die werd op een gegeven moment ingeperkt. Je mocht je eigen muziek niet meer draaien, niet meer zeggen wat je wilde. Geen streekmuziek meer. Gelukkig is dat allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Ik heb het naar mijn zin.”

Twaalf jaar lang heb je de ochtendshow gedaan, bij Optimaal. Hoe was dat?

,,Heel zwaar, ik ben geen ochtendmens. Om zes uur beginnen, kranten lezen, samen met de redacteuren gesprekken voorbereiden. Om tien uur ben je helemaal leeg en dan moet je nog een hele dag. Ik heb er altijd baantjes bij gehad, je kunt niet leven van een paar uur radio maken.”

Wat doe je nu?

,,Ik presenteer ’s middags. In de ochtenduren zit ik bij Get a Grip, onderdeel van Werkraat in Doetinchem. Als coach. We geven jonge mensen die zijn vastgelopen een kans om hun leven weer op te pakken. Geweldige baan.”

Wist je dat dit je roeping was?

,,Dat heeft wel even geduurd, er was een beroepskeuzetest voor nodig. Hoewel: Bert, mijn oudste broer, is ernstig gehandicapt. Doof, spastisch, zit in een rolstoel. Ik heb vaak voor hem gezorgd. Dat kregen we thuis allemaal mee: je stopt eerst iets in de mond van Bert, voor je zelf een hap neemt. Ik ben opgegroeid in een fijn gezin, heb een stabiele basis. Dat geluk heeft niet iedereen.”

Paspoort Jaap Pieterse is geboren op 19 februari 1963 in Ede. Groeide op in een gezin met zes kinderen. Vader werkte in de horeca, moeder was huisvrouw. Studeerde microbiologie in Wageningen. Werkte korte tijd bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede, maar kwam al snel tot de conclusie dat de witte jas hem niet paste. Hij kwam op 25 september 1995 in dienst bij Optimaal FM. Begon in Zeddam, verhuisde naar Wehl. Sinds 2011 zit Optimaal op het terrein van het DRU Industriepark in Ulft en is onderdeel van streekzender Regio 8. Is echtgenoot van Ilvie, vader van Bob en Lily, stiefvader van Jille. Zijn dochter Fleur overleed in 1996 aan een hersentumor, pas vier maanden oud. Werkt als coach bij Get a Grip, onderdeel van Werkraat in Doetinchem. Een sociaal initiatief om jongeren die vast zijn gelopen een nieuwe kans te geven. Woont met zijn gezin al twaalf jaar in Doetinchem en voelt zich Achterhoeker.