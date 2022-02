Jaap uit Gelselaar is zijn eerste vader, tekenaar Leo Kok, nooit vergeten: ‘Trouwen in Westerbork is het cynisme ten top’

Eigenlijk, zegt Jaap Nijstad, is hij er altijd geweest. In de tekeningen op zijn slaapkamer, het portret van zijn moeder en, vooral, de foto op haar bureautje. Als vriendjes hem vragen wie toch die jongeman is die daar op een stoel zit te tekenen, is zijn vaste antwoord: „Mijn eerste vader.” Wie die vader was en wat er van hem was geworden, blijft echter altijd onbesproken.