Jaap zet tuinbeeldenbedrijf van zijn vader voort: Boeddha’s en Ganesha’s aan de voet van de Needse Berg

Het is niet dat hij ze niet mooi vindt. Nou ja, niet allemaal zijn ze zijn smaak. Maar als je er de hele dag tussen zit, hoef je thuis niet meer zo nodig, vindt hij. Dagelijks giet hij beton in mallen en haalt er dan de volgende dag een beeld uit. Of een bloemenvaas. Of een engel, want eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of Bossewinkel maakt er een ornament van voor in de tuin.