Jaar uitstel voor Doetinchemse rockopera Freyheyt: ‘Beste oplossing, hoe pijnlijk ook’

De effecten van het coronavirus maken zowel de voorbereiding als de uitvoering onzeker, zegt initiatiefnemer en tekstschrijver Wim Maatman. Het besluit is met pijn in het hart genomen, vertelt een teleurgestelde Maatman. ,,De repetities zijn al stilgelegd, we hebben twee deelnemers die in de risicogroep zitten. Hoe pijnlijk ook, dit is de beste oplossing.'' Het besluit is inmiddels gedeeld met directeur Charles Droste van Amphion.

Kees Misset

Freyheyt is gebaseerd op Doetinchem in oorlogstijd, waarbij ondernemer Kees Misset en de jonge verzetsmensen Jan Houtsma en Annie de Graaf spilfiguren zijn. De rockopera, met muziek van de Zutphense componist Tom Klein, is gekoppeld aan de viering van 75 Jaar Vrijheid in de Achterhoek.



,,Daar zitten we nu wel ver vanaf. We moeten nog onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor sponsoring en subsidies'', zegt Maatman. De totale begroting ligt rond de twee ton.



Hij en componist Tom Klein gaan door met het schrijven van nummers. De medewerkers van de rockopera, ongeveer 25 in totaal, zijn woensdagmiddag op de hoogte gesteld van het besluit. Niet duidelijk is of het productieteam kantoor blijft houden in de voormalige gevangenis De Kruisberg.



De uitvoeringen in 2021 staan gepland op 25, 26 en 27 juni.