Jacco en Marloes redden Duitse herder Chef van een spuitje

Auto slaat over de kop op weg tussen Borculo en Ruurlo

25 december BORCULO - Op de Borculoseweg tussen Borculo en Ruurlo is vrijdag een auto over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval. Het is de derde keer in korte tijd dat er een auto van de weg raakt op dezelfde plek. De bestuurder raakte niet gewond.