Jachtenbouwer uit Winterswijk groeit fors door toename in vraag luxe schepen

Tot 2022 volgeboekt

Door de groeiende vraag naar luxere en steeds grotere jachten is de fabriek nu al tot eind 2022 volgeboekt, reden voor een fikse uitbreiding. Zowel de fabrieksruimte als het kantooroppervlak is met een kwart vergroot, tot in totaal ruim 9000 vierkante meter. Daarbij is flink geïnvesteerd in nieuwe spuitruimtes en productie-automatisering. Maar het schaarse aanbod van vaklieden bepaalt mede hoe sterk het bedrijf kan blijven meegroeien met de markt. Heesen moet zich via open dagen, sociale media, vacaturekranten en carrièresites blijven inspannen om voldoende aanwas te krijgen.

Vakwerk

,,Ons aanbod van mensen bepaalt dus mede de vraag waar we aan kunnen voldoen. Daarbij was het imago van de techniek, van werken met je handen, de afgelopen jaren niet best”, constateert directeur Henry Schreur. ,,Maar ik voel dat het dieptepunt daarin voorbij is. De waardering van vakmanschap groeit weer. In mijn kennissenkring hoor ik van mensen die het kantoor voor de werkplaats verruilen, omdat je dan aan een tastbaar product werkt, iets waar je aan het eind van de dag trots op bent.” Meubelmakers, stoffeerders, werktekenaars, cnc-houtbewerkers, fineerders, spuiters: de vacaturelijst is net zo gevarieerd en lang als de wensenlijst van de klanten. Met name werkvoorbereiders en technici op mbo- en hbo-niveau zijn schaars, Veel succes boekt Heesen met aanbrengpremies voor nieuwe collega’s.

Nauwelijks verloop

Drie op de tien nieuwkomers kwam zo het bedrijf binnen. Schreur: ,,Dat is vaak al een heel goede voorselectie, want onze mensen polsen natuurlijk alleen kennissen in wie ze veel vertrouwen hebben. En gelukkig hebben we nauwelijks verloop.’’



Het vroegere Oortgiese dat sinds 2001 onderdeel is van Heesen Yachts, bouwt al bijna tachtig jaar interieurs voor exclusieve jachten. Het moederbedrijf in Oss bouwt nu jachten van 50 tot 80 meter lang en het interieur daarvan is maatwerk. In Winterswijk worden de meubels, wanden, kasten en andere elementen gemaakt voor de badkamers, slaapkamers, atriums en salons.