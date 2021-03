Jacqueline Bussink (D66): ‘Politiek in Berkelland is soms helemaal niet leuk’

Ze is een echte Berkellander: groeide op in Eibergen, woonde daarna in Ruurlo en is nu neergestreken in het buitengebied van Noordijk. Hoewel ze uit een CDA-nest komt, koos Jacqueline Bussink voor D66: ze trad toe tot het bestuur en in 2010 kwam ze in de gemeenteraad. Waarom? „Ik heb een laten inspireren door Jan Terlouw. Een geweldige man, politicus en mooi mens. Een echte inspirator. D66 is een liberale partij. Ik heb me er altijd thuis gevoeld. Er is altijd ruimte voor discussie, voor openheid, voor keuzevrijheid.”