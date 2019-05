Jagers speuren met drone’s naar reekalfjes (om ze te redden van de grasmaaier)

videoIn het oosten van Nederland lopen jagers van wildbeheereenheden (WBE) voorop met het gebruik van drones om reekalveren op te sporen en in veiligheid te brengen voordat de boer gaat maaien. In 2013 experimenteerde WBE Hof van Twente als eerste met drones. Inmiddels gebruikt WBE IJssel-Oost ook een drone voor zoektochten.

,,En? Heb je reekalveren gevonden?’’ Jan Bos, boer in Vorden, komt op zijn mountainbike poolshoogte nemen, net voordat de zoektocht start. ,,We gaan zo beginnen’’, roepen jagers Herzo van der Wal en Bert Kornegoor. Ze staren over een zilver perceel met hoog grasland in de ochtendvorst, glinsterend in de opkomende zon.

Kalf in maaier

,,Ik zag in het aangrenzende stukje bos een geit’’, mompelt Van der Wal. Boer Bos knikt. ,,Dan is de kans groot dat in het veld haar kalveren liggen.’’ Hij is van plan later op de dag te maaien en heeft de jagers ingeseind om jonge reeën in zijn veld op te sporen en in veiligheid te brengen.

Reegeiten leggen hun kalveren graag in hoog gras. Om te voorkomen dat zo’n kalf tijdens het maaien in een cyclomaaier van de boer terecht komt, worden ze actief gezocht door jagers. Dat gebeurt al decennia, maar dit jaar pakken ze het in Vorden voor het eerst heel anders aan.