Jaime (41) volgt oranje spoor door Borculo

Natuur loopt achter, een lente zoals vijftig jaar geleden

26 april BORCULO De natuur loopt vier weken achter. De huidige ontwikkeling is vergelijkbaar met het gemiddelde van vijftig jaar geleden en dat is met het veranderende klimaat een bijzondere ontwikkeling. Vindt ook Sander Hunink, ecoloog bij Natuur Inclusief in Borculo.