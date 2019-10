Jamboree on the air: landelijk zendstation dit jaar bij Scouting Neede

Voor Hubert Lammersen, voorzitter van de Pakaweversgroep Scouting Neede, is het dit keer een heel speciale JOTA. Samen met Henri Bolster, die niet alleen scout is, maar ook zendamateur, heeft hij voor de 25ste keer de organisatie van het zendfestijn in handen. Maar dat is nog niet alles. Dit jaar staat het landelijke zendstation van Scouting Nederland in de blokhut van de Needse scouts en daar is Lammersen best trots op. Want het landelijk station in huis, dat krijg je niet zomaar.