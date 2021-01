James Last schalt uit speakers rondom woonzorgcentrum in Eibergen

KAART | Flinke daling besmettin­gen in Oost-Nederland, slechts vier rode gemeenten

11 januari Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt vandaag een duik naar beneden en dat zien we ook in Oost-Nederland. In de regio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is een flinke daling te zien. De coronakaart noteert bovendien nog maar vier gemeenten met de donkerrode kleur.