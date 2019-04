Jan (26) uit Medemblik maakte Queen-versie van Oerend Hard: ‘Had niet verwacht dat het zo hard ging’

video Elma gaat naar Moskou om uit de rolstoel te komen

10:03 GENDRINGEN - Steeds vaker laten mensen zich behandelen in het buitenland omdat er in Nederland geen officiële behandelmethode is. Patiënten die de Ziekte van Lyme hebben kijken geregeld over de grens. Maar ook mensen die lijden aan MS zoeken hun heil elders, zoals Elma Lamers (37). De Gendringse gaat naar Moskou.