Jan (83) uit Doetinchem is boos: hij is te oud voor het bejaardenkoor

In zijn woonkamer is op de grote tafel een gedenkplaatsje ingericht voor zijn vrouw Alie. In oktober overleed ze, nadat hij haar drie jaar lang liefdevol had verzorgd. ,,We waren 62,5 jaar getrouwd. De eerste maanden na haar overlijden was ik er kapot van.”



Op de tafel staat een foto van Alie, de medailles die ze kreeg voor haar vrijwilligerswerk, de brief die de burgemeester stuurde voor hun diamanten huwelijk. En een rode ballon die ze destijds kregen. ,,Zit nog steeds lucht in.”



Dat geldt ook voor de longen van Stronks. Enthousiast zingt hij mee met de cd die hij dagelijks met Alie luisterde. Samen zijn van Willeke Alberti schalt er luid door de woonkamer. ,,Ik kan nog goed zingen.”