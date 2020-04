Jan Cremer Museum in Groenlo stapje dichterbij: gemeente wil haalbaarheidsonderzoek

Ruurloër Cor Kleijkamp stopt na bijna 40 jaar als politie­agent: ‘Ik kan goed relative­ren en dat hield me altijd op de been’

10:21 Cor Kleijkamp (61) is op 19 mei politieagent-af. Hij draait nog een kleine maand zijn diensten in Vorden, waar hij de afgelopen tien jaar wijkagent was. Daarvoor handhaafde hij 27 jaar de wet op de politiepost in Ruurlo. Kleijkamp maakte veel mee in zijn bijna vier decennia durende loopbaan. En sommige zaken, zoals de verdrinkingsdood van een peuter, gingen hem niet in de koude kleren zitten. ,,Maar mijn relativeringsvermogen én de steun van collega's hielden me altijd op de been.’’