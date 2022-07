Jan Donkers waakt over het goud van Normaal: parels van Achterhoekse rockband in een Brabants museum

Zo’n museum met relikwieën van de bekendste band van de Achterhoek verwacht je hier ergens op het platteland. Maar het bevindt zich wonderlijk genoeg in een nieuwbouwwijk in Erp, een dorp met zevenduizend inwoners in het noordoosten van Brabant. Op steenworp afstand ligt de stoeterij van Anky van Grunsven.



Maar niet alleen bij deze drievoudig Olympisch dressuurkampioen blinkt het eremetaal. Dat is ook het geval in de pronkkamer van het kleine Normaal Museum van Jan Donkers (56), dat 23 vierkante meter groot is. Daar valt de blik direct op een ingelijste gouden en zilveren langspeelplaat. Het gouden exemplaar van Oerend Hard wist de verzamelaar los te praten bij Joost Carlier uit Lochem, de eerste manager van de boerenrockgroep.



Van de zilveren versie bestaat er slechts één. ,,Het is de master uit de Telstar-studio van Johnny Hoes uit Weert, waarmee de lp Oerend Hard werd geperst.”