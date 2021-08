Jan en Mieke uit Bodegraven blazen Eibergse camping nieuw leven in: ‘We beleven hier onze tweede jeugd’

PvdA Lochem stelt vragen over ‘rotte kies’ aan Zuider­bleek: ‘We zijn het wachten zat’

5 augustus Het geduld van PvdA Lochem is op. Op meerdere plekken in de gemeente ziet de politieke partij panden leeg staan en verloederen. Zo ook aan de Zuiderbleek in Lochem, waar de twee voormalige panden van supermarkt ALDI en stichting Het Groene Kruis al jaren leegstaan. Reden voor de partij om vragen te stellen over de ontwikkeling daarvan. ,,Waar wachten we nou met z’n allen op?”