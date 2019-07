Jan Huls (88), oud-directeur van roemrucht warenhuis, overleden

DOETINCHEM - Jan Huls, een van de oud-directeuren van het roemruchte warenhuis Huls, is dinsdag overleden op 88-jarige leeftijd. Jan Huls, die woonde in de wijk De Pas in Doetinchem, vormde samen met zijn broer Henk in de jaren zeventig van de vorige eeuw de directie van het warenhuis aan de Hamburgerstraat.

Johannes Hendrikus Huls, de vader van Jan en Henk, begon in 1919 de bazaar in de Boliestraat. Na de verhuizing naar de Grutstraat groeide de winkel uit tot een groot warenhuis dat meerdere keren uitbreidde. De broers Huls namen in de jaren zestig de leiding over van hun vader.

Pawlenka

Op hun beurt werden de broers in 1980 weer opgevolgd door hun zwager, Kurt Pawlenka. Henk ging daarna uit het bedrijf en vertrok naar Spanje. Jan bleef in het warenhuis en ontfermde zich onder meer over de inkoop.



Warenhuis Huls wist lang zelfstandig te blijven. Hoe geliefd het warenhuis was bleek pas na het faillissement op 1 juni 2007. Een maand lang werd toen - ook door veel Doetinchemmers, van wie velen nu nog wel iets van het warenhuis in huis hebben - gewacht op een doorstart.



Ook gingen er stemmen op het failliete bedrijf financieel weer overeind te helpen. Uiteindelijk mocht het niet baten en ging het warenhuis nooit meer open. V&D kwam er voor in de plaats, maar ook dat warenhuis bestaat niet meer.

Nog lang niet vergeten