Jan is gefascineerd door de natuur: ‘Als de mens verdwijnt, zal dat de natuur een worst zijn’

video ‘Eenzame’ geit Gijs uit Laren heeft niet één maar twee succesvol­le dates: ‘Ze zijn heel gelukkig samen’

10 december Een opvallende ‘contactadvertentie’ vorige maand in de Stentor: omdat geit Gijs geen speelmaatje in de wei in Laren heeft, zocht zijn baasje Hilde Nijhof een date voor hem. Met succes, want hij heeft gezelschap gekregen van zelfs twee nieuwe maatjes: bok Binky en geit Wibi.