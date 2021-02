Jan Schepers (65) maakt met de hand een nieuwe putboom voor De Lebbenbrugge, net zoals ze dat vroeger deden

Boksen voor stadhuis Doetinchem tegen de coronaver­ve­ling

4 februari DOETINCHEM - Boksen met de Zelhemse coryfee Stanley Koemans op het plein voor het stadhuis in Doetinchem om de verveling te verdrijven in tijden van corona. Dit is een van de activiteiten die in Doetinchem wordt opgezet om jongeren een verzetje te bieden.