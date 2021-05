Jan schreef een boek over de oorlogsjaren van zijn Aaltense familie: ‘Opa werd de overvalwagen van de nazi's ingeschopt’

Lang waren de oorlogsverhalen van de opa en oma van Jan Wikkerink een zucht uit het verleden. Er werd thuis niet over de oorlog gesproken. Nu ligt er het boek ‘Dale 39, een boerenfamilie in de oorlogsjaren’. Een boek vol verhalen en foto’s met Hendrik en Leida Wiggers en het Aaltens verzet in de hoofdrol, geschreven door de kleinzoon.

En dan zit je ineens tegenover je moeder om haar te vertellen over de oorlogsverhalen van haar ouders. Het overkwam Jan Wikkerink uit Aalten. Hij schreef een boek over de oorlogsjaren van zijn familie na een jarenlange zoektocht naar informatie.

,,Mijn moeder wist er inderdaad heel weinig van, maar dat heeft alles te maken met de generatie. Haar ouders hebben heftige dingen meegemaakt. Zij zelf ook. Na de oorlog werd daar niet meer over gesproken. Het was geweest en we gaan weer verder. Het is mijn generatie die vragen stelt en de verhalen wil horen. En het mooi is dat ouderen er ook voor open staan om hun verhalen te delen met hun kleinkinderen.”

De moeder van Wikkerink bleek zeer geïnteresseerd en hoorde verhalen van haar zoon die ze nog niet kende. ,,Ik heb brieven van haar opa voorgelezen die ze al die jaren zelf niet durfde te lezen. En ik begrijp dat. De oorlog is ook voor haar een trauma geweest. Ze heeft als 6-jarig meisje gezien hoe haar opa de overvalwagen van de nazi's werd ingeschopt. Dat heeft enorme impact op zo'n kind.”

Het verhaal van opa Hendrik Wiggers kent een wonderlijke twist. Hij woonde samen met zijn vrouw Leida in de Wolboom bij Aalten. Op de boerderij was het een komen en gaan van onderduikers: van neergeschoten piloten tot zelfs een burgemeester. Bij de groep vaste bewoners hoorden niet alleen het gezin Wiggers, maar ook een joodse familie. Op 19 april 1944 werd de boerderij overvallen door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) en compleet overhoop gehaald.

Hendrik en Leida Wiggers. Opa Hendrik overleefde de oorlog niet.

De Duitsers vonden een onderduikplek, inclusief radio, maar geen onderduikers. De plek waar de joodse familie bivakkeerde werd niet gevonden. Opa Wiggers werd voor het oog van zijn kinderen en kleinkinderen de overvalwagen ingetrapt en afgevoerd. Hij was, net als een groot deel van het Achterhoeks verzet, verraden door streekgenoten.

Wiggers kwam terecht in Kamp Vught, een beruchte plek. Op 2 juni 1944 staat de Aaltenaar voor het gerecht. Den landbouwer Hendrik Wiggers te Dale wordt samen met veertien anderen ter dood veroordeeld. Het doodsvonnis is zelfs gepubliceerd in de krant. Vier dagen later worden de veroordeelden uit hun cel gehaald.

Quote Ik snap er niets van dat ze mij niet hebben meegenomen. Ze hebben mij vast vergeten. Hendrik Wiggers

Wikkerink schrijft: ‘Opa Wiggers wordt niet uit de cel gehaald. Hij verwacht elk moment dat de sleutel in het slot wordt gestoken en de deur opengaat om hem mee te voeren met de anderen, maar dat gebeurt niet! De andere gevangenen horen lawaai, geschreeuw, deuren en hekken gaan open en dicht. En opa Hendrik Wiggers? Hij heeft alles gehoord en meegemaakt en verwacht elk moment dat hij alsnog uit de cel wordt gehaald. Dat gebeurt echter niet. Hij zoekt contact met Joop Kruip die in de cel tegenover hem zit. Als Joop voor het schuifje verschijnt, zegt opa: ,,Ik snap er niets van dat ze mij niet hebben meegenomen. Ze hebben mij vast vergeten”. ,,Dan heb je geluk gehad", zegt Joop.’

Wiggers overleefde de oorlog toch niet. Op 22 februari overleed hij, totaal verzwakt vanwege alle ontberingen In concentratiekamp Mittelbau.

Dorps in oorlogstijd

Het boek Dale39 is meer dan een familiegeschiedenis. Wikkerink schetst een beeld van een dorp in oorlogstijd, het dagelijks leven op de boerderij, de spanning, de verzetsdaden en de gevolgen. En over de bevrijding. Bijzonder zijn de brieven die terug te lezen zijn van opa Wiggers, maar ook van een Duitse soldaat die bij de familie Wiggers ingekwartierd heeft gezeten in 1945. Drie jaar later schrijft deze Karl Müller warme woorden over zijn tijd.

Wikkerink is blij dat hij het boek heeft geschreven. Hoewel hij ongetwijfeld nog steeds veel niet weet wat er is gebeurd in de oorlog rond zijn familie. ,,Veel verhalen zijn gewoon nooit doorverteld of opgeschreven. Het was daarom een hele klus om dit boek te schrijven. Ik heb geprobeerd de context mee te nemen. Hoe zat het nou met de oorlog? Al met al ben ik wel heel tevreden met het resultaat.”

Het boek Dale39 kost 19,95 euro en is onder andere te bestellen via jan@wikkerink.nl

De brief met de boodschap dat Hendrik Wiggers is overleden in het concentratiekamp.