Jan uit Doetinchem speelde in 1982 accordeon op De boer dat is de keerl voor Normaal: ‘‘Speul maor wat’, zei Bennie’

Jan Verkerk (61) vertelt het verhaal met een brede grijns. De Doetinchemse rasmuzikant maakte destijds als toetsenman deel uit van de showband Take It Easy. ,,We speelden vaak op kermissen in de buurt, waar we Bennie tegen kwamen. Normaal wilde wat meer richting folk en americana. In 1981 hebben we als band al meegespeeld op de single Net As Gisteren.’’



Dankzij een promotieactie van boerenorganisatie Team Agro NL bereikt De boer dat is de keerl dit jaar plek negen in de Top 2000 van NPO Radio 2. De Achterhoek stemde massaal op het nummer. En dat terwijl het nooit als single is uitgebracht. Het is een bewerking van het Amerikaanse volksliedje The Farmer Is The Man en was de B-kant van de single Deurdonderen én de tweede track van het gelijknamige album uit 1982.



Lees verder onder de foto.