Jan Verhaegh heeft al twintig jaar stress over zijn bedrijf op Dennenoord: ‘Er is geen plek voor ons in Winterswijk’

Zutphen wil meer aandacht voor eigen erfgoed: ‘Er is meer dan Arnhem en Nijmegen’

Op het gebied erfgoed in de provincie Gelderland gaat te veel aandacht naar Arnhem en Nijmegen. Dat moet veranderen, stelt de Zutphense wethouder Sjoerd Wannet. Hij roept de provincie op meer aandacht te hebben voor de andere historische steden in de provincie. ,,De monumentale binnenstad is het DNA van de stad.’’

20 december