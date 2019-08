Jan Wansing (86) is terug waar het ooit begon: Eibergen

EIBERGEN - Als kunstenaar is hij van veel markten thuis. Schilderijen, keramiek, maar ook beeldhouwwerk én naaldkunst. De in Eibergen geboren en getogen Jan Wansing (86) is tot eind oktober terug met een oeuvre-tentoonstelling in De Huve.

Hij is al zolang weg uit Eibergen, dat niet iedereen bij het noemen van zijn naam onmiddellijk de associatie met kunst heeft. Maar wie werk van hem ziet, beseft dat hij of zij er meer van kent. Jan Wansing 'tekende' voor heel veel beeldend werk. Van kunst in of op gevels, tot illustraties in boeken. Zo illustreerde hij ooit een boek van Hendrik Odink. Nogal wat kunst op en in gebouwen is inmiddels mét die gebouwen verdwenen.

Op zijn oeuvre-tentoonstelling die zaterdag wordt geopend vallen vooral Wansings grote schilderijen op. Naakten, maar ook ander figuratief werk. "Ik heb geen model meer nodig, zet dat zó op het doek", zegt de kunstenaar. Zijn vrouw wijst op Jans naaldkunst. "Dat doet hij ook zomaar", zegt ze bewonderend. "Ik ben een beetje een duizendpoot", zegt hij zelf bescheiden. "In de krant werd ik ooit een duivelskunstenaar genoemd."

Volledig scherm Kunstwerk van Jan Wansing op buitenmuur gebouw Dacapo in Beltrum © Peter Zandee

Beltrumers zijn vertrouwd met Wansings werk op de gevel van verenigingsgebouw Dacapo van onder meer Concordia. "Uitgehakt in natuursteen. Hard materiaal hoor!", zegt Wansing als hij er een foto van onder ogen krijgt. Recent is net buiten Eibergen het vroegere clubgebouw van de Eibergse Boys verkocht, met twee reliëfs op de gevel waarin hij de voetbalsport vastlegde. De kunstenaar heeft bijgehouden waar hij wat ooit maakte, maar soms zijn gebouwen van naam veranderd, soms gesloopt. De St. Canisiusschool in Groenlo? "Daar heb ik binnen een tegeltableau gemaakt."

Jan Wansing mag zich tot de eerste kunstenaars rekenen die hun opleiding volgden aan de AKI in Enschede, voorganger van het huidige Artez. "Fietsend van Eibergen naar Enschede", roept hij in herinnering. "Ik heb daar onder meer les gehad van Johan Haanstra - ja, broer van regisseur Bert, Ben Guntenaar en Bram Middelhoek. Die laatste - directeur ook - gaf onder andere anatomie." Wansings partner Ineke Nijhof stamt ook uit Eibergen en volgde eveneens de kunstenaarsopleiding in Enschede.

Volledig scherm Het onlangs verkochte vroegere clubgebouw van VV Eibergse Boys met kunst van Jan Wansing op de buitenmuur © Peter Zandee

Wansings geboortehuis is al decennialang een bekende kroeg aan de Kleine Hagen in Eibergen: eerder De Libertijn, nu De Stier. Vader Wansing stimuleerde Jan om met zijn handen creatief bezig te zijn, via de werkplaats achter het huis. "Ik had twee passies: kunst en sport. Mijn vader heeft voor de kunst veel voor me gedaan, mag ik wel stellen. Maar voor het voetbal en schaatsen was het behelpen", lacht hij. In wat nu café is, begon hij een kunsthandel. Maar hij gaf ook handvaardigheidslessen. Op de Eibergse ambachtsschool, als opvolger van Karel Veldink, en op de Rekkense Inrichtingen. Van Eibergen verkaste hij naar Haarlo, waar hij bij een boerderijtje een veldoven bouwde. "Ik had daar drie draaischijven naast elkaar, gaf ook pottenbakles."