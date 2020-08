Jan Wesseldijk wordt nieuw raadslid namens Gemeentebelangen Lochem

Proef met rupsenval mislukt: ‘Ze willen er niet in’

7:29 LICHTENVOORDE - Dertig vallen hingen er in de zomermaanden in de eiken in Oost Gelre, maar de eikenprocessierups trapte er niet in. ,,Bij ons geenéén, niks, een slecht resultaat”, is het oordeel van de proef, die in de zomermaanden werd gehouden.