Jan Ybema hielp jubilerende fabriek in Borculo naar doorbraak: van melkoverschot medicijnen maken

Het bureau waaraan hij in de Borculose zuivelfabriek bijna drie decennia zat, staat nu in zijn woonkamer. Ybema koestert het meubel. Hij zit er nog regelmatig aan. Want het herinnert hem aan de revolutionaire periode in Mel Ami. Zo heette de Borculose zuivelfabriek toen hij er werkte als adjunct en directeur.

Toen Ybema in 1995 met pensioen ging (‘Dat kon destijds, als 60-jarige’), was de fabriek net enkele jaren een schakel in de Coberco-keten. Tegenwoordig hangt de FrieslandCampina-vlag aan de Borculose zuivelfabriek. ,,Ik zie mijn oud-collega's nog regelmatig’’, zegt de nog krasse Ybema. ,,We hebben elk jaar een soort reünie-bijeenkomst en dat is steeds weer een feest. De band was hecht en dat is ie nog steeds.’’