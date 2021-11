Jan Zappeij (BB) ‘Afgelopen week van vier naar zeven kandidaten. Zo lijkt het er toch weer op’

BORCULO - Het enige wat in zaal Kerkemeijer afgelopen dinsdag bij het thema windturbines paste, was de kreet ‘er de stekker uit trekken’. Alleen ging dat dan over de antiwindmolenpartij zelf. Inmiddels is Berkellandse Burgerpartij toch nog een paar kandidaten verder. „Van vier naar zeven gaat de goede kant op.”

Initiatiefnemer Jan Zappeij beleefde vorige week dinsdag een teleurstellende avond in Zaal Kerkemeijer, met een opkomst van tien mensen voor de informatieavond van de Berkellandse Burgerpartij in oprichting. Eén van de aanwezigen voegde zich bij het tot dan toe beschikbare kwartet richting gemeenteraadsverkiezingen. Zappeij had in dat laatste inmiddels een zwaar hoofd. Meldde zondagavond de balans de zullen opmaken. Er desnoods de stekker uit te trekken.

Steun erbij

Inmiddels is Zappeij voorzichtig optimistisch. „Vrijdagavond een goed gesprek gehad met een inwoonster van het buitengebied van Eibergen. En zondag met een jongeman uit Neede. In één week van vier naar zeven: daarmee wordt de kans op een go toch steeds groter. Ik verwacht dat deze mensen uit eigen omgeving nog wat aanhang erbij zullen krijgen. Maar het blijft spannend: weliswaar hoeven we pas eind januari de kandidatenlijst voor maart rond te hebben; vóór 20 december moeten wat formele zaken rond zijn. Qua rechtspersoonlijkheid enzo. Met zijn vieren 550 euro bij de notaris achterlaten voor onze statuten en door naar de Kamer van Koophandel, was een te zwakke basis. Nu met iets meer armslag, gaat het de goede kant op.”

Berkellandse Burgerpartij heeft het niet willen van grote windmolens vanaf het begin als belangrijkste doel gepromoot. © PR Berkellandse Burgerpartij io

Domeinnaam

Voor als de knoop eenmaal wordt doorgehakt om door te gaan, heeft Zappeij de domeinnaam berkellandseburgerpartij.nl vastgelegd. „Zolang we officieel nog niet bestaan: mail vragen en ideeën naar j.zappeij@hotmail.com”, zegt de Ruurloër.

Dat de politiek in totaliteit weinig trekt, vindt Zappeij evengoed een teken aan de wand. „Dat is iets dat landelijk speelt: het vertrouwen in de politiek. De impasse rond de formatie van een nieuw kabinet vergroot dat. En lokaal zijn vergaderingen natuurlijk ook niet te pruimen. Korter vergaderen, misschien een beetje losser of met gevoel voor humor en niet twee, drie keer hetzelfde zeggen: uitdagingen genoeg om het anders te doen.”