Jana Roovers (25) nieuwe directeur Villa Mondriaan: ‘Museum naar hoger plan tillen’

WINTERSWIJK - De 25-jarige Jana Roovers is de nieuwe directeur van museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze is de opvolger van Charlotte Rixten, die sinds 2019 directeur was en onlangs vertrok om aan de slag te gaan als Head of Academic Heritage aan de TU Delft.

Jana Roovers is geen onbekende in Winterswijk, ze was bij Villa Mondriaan eerder junior-directeur en heeft toen het volledige kunsteducatieve aanbod herschreven. Dit vanuit haar opleiding als bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Tilburg.



In 2019 werd Roovers genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs en won ze de Atelierprijs Tilburg. Ze heeft de Master Kunstbeleid en Kunstbedrijf gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tot voor kort was ze producent voor het Go Short festival en P–OST platform in Arnhem en Nijmegen.

Professionaliseren

Roover gaat de komende jaren het museum verder professionaliseren. Onder meer met het vergroten van het landelijk netwerk en het uitbouwen van de relaties met (lokale) partners. ,,Musea hebben ook invloed op de identiteit van een regio en van diens bezoeker. Alle ingrediënten liggen klaar om met het tienjarig bestaan in 2023 de positie van het museum vast te houden en grote groepen bezoekers in het museum te ontvangen”, zegt zij.

Het museumbestuur is blij met de aanstelling van Roovers, zegt bestuursvoorzitter Jan Hovers. ,,We kenden haar inhoudelijke kennis en praktische slagvaardigheid al uit haar tijd als junior-directeur. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij het museum in het tiende bestaansjaar naar een hoger plan zal tillen.”

Museum in voormalig Mondriaanhuis

Het in 2013 geopende museum legt zich in het bijzonder toe op het vroege werk van Piet Mondriaan, dat deels in Winterswijk en omgeving is ontstaan. De kunstenaar woonde van 1880 tot 1892 met zijn familie aan de Zonnebrink in Winterswijk. Het museum zit in de voormalige woning van de familie Mondriaan.

Momenteel zijn tot en met 26 februari de tentoonstellingen De Amsterdamse Joffers en Louise te Poele: Into the Pleasure Dome te zien.