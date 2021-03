Janet Timmerije maakt welkomstkunst voor Eibergen: ‘Het is een ingewikkeld ding’

Video Sportief protest bij The Chariot in Eibergen: ‘Stilzitten is geen optie’

28 februari EIBERGEN/HARREVELD - Sport- & Health Center The Chariot in Eibergen is één van circa 200 fitnesscentra waar dit weekend ondanks de lockdown toch wordt gesport. En wel buiten, waar het kan en mag. De sportcentra voeren met ‘Stilzitten is geen optie’ een actieprotest: onderzoek toont aan dat sportcentra geen noemenswaardig risico vormen voor verspreiding van corona.