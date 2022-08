Janny en Henk willen vissen rond oorlogsmonument in Eibergen redden van de verdrogingsdood

De vijvers nabij het oorlogsmonument aan de vroegere Twenteroute zijn een bekend punt in Eibergen. Niet voor niets staat hier ook het welkomstbord met daarop een fladderende ijsvogel met een vis in zijn bek. Het geschilderde tafereel staat in schril contrast met de actualiteit. „Kijk, daar ligt één grote dode vis nu”, wijst Henk Saaltink naar de overkant van de meest noordoostelijke vijver. „Maar er zitten er nog veel meer in. Als we wat langer stilstaan, komen ze in het midden naar boven om naar adem te happen.”