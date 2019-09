Jao Jao: achtpotige beertjes in de kerk in Eibergen

EIBERGEN - Ter afsluiting van de tentoonstelling/manifestatie On-zichtbaar in De Oude Mattheüs in Eibergen zijn morgen tussen 10.00 en 16.30 uur wonderlijke wezentjes te zien. Achtpotige 'beertjes': waterbeertjes of beerdiertjes worden ze genoemd, of tardigraden.

Wetenschappers noemen het wel de taaiste dieren op aarde. Je kunt ze bevriezen of koken of blootstellen aan radioactieve straling, maar als de situatie weer normaliseert, dan schuiven ze hun acht pootjes weer uit hun tonvormige lijfje en scharrelen weer verder. Ze bestonden al ver vóór de dinosauriërs en als het fout afloopt met onze planeet zullen ze waarschijnlijk ook de mensheid nog een poosje overleven. En vanwege hun afmetingen voelen ze zich erg thuis in een krimpregio als de Achterhoek...

Jao jao, wat bevolkingskrimp betreft kun je ze ook serieus nog als ideale soort beschouwen, want ze planten zich zowel seksueel als aseksueel voort. In het eerste geval worden de door het vrouwtje gelegde eitjes bevrucht door het mannetje. Maar is er geen mannetje in de buurt, dan ontwikkelen de door het vrouwtje gelegde eitjes zich zonder bevruchting.

Iets van 0,2 millimeter zijn ze, vaak ook nog transparant. Als ze flink aan het eten zijn in donkergroen mos worden ze beter zichtbaar. Rekkenaar Kees van der Werf demonstreert morgen op de manifestatie hoe je met behulp van het lensje uit een cd-speler of een oude computer de diertjes tussen het mos in een petrischaaltje zichtbaar kunt maken via een smartphone, via het principe van een omkeermicroscoop.

Stoplicht

Het is geel en het gaat terug in de tijd. Wat is dat? De bus naar Neede! Althans zo luidt het grapje uit de tijd dat er nog gele GTW-bussen over de Achterhoekse wegen reden. Volkomen misplaatst, vinden wij van Jao Jao. Want Neede wordt opgestuwd in de vaart der volkeren. Deze week ontdekten wij het nieuwste bewijs: het dorp heeft een stoplicht! Het verkeerslicht is geplaatst aan de Eibergseweg, waar gewerkt wordt aan de weg. Na alle rotondes en zelfs een LARGAS-verkeersplein kan het dorp zich met deze noviteit nu meten met bijvoorbeeld Almelo. Of om met Finkers te spreken: een stoplicht op rood, een stoplicht op groen. In Neede is altijd wat te doen!