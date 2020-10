Jao Jao: de bende van de zwarte hand slaat toe in Eibergen

EIBERGEN - Je zult maar tegendraads zijn en in complotten denken. Dan leef je in een lastige wereld! Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat de aarde rond is in plaats van plat en geven toe aan het idee dat Covid-19 meer is dan dan een griepje. Zelfs Donald Trump is om.

Natuurlijk zijn media mede schuld, maar het verzet tegen mondkapjes klinkt steeds minder luid. En dat komt niet zozeer door het geluidwerende effect van de kapjes.

Volledig scherm Stop met desinfecteren van je handen-oproepje op verkeerszuil. © Peter Zandee

'Stop met desinfecteren'

Een verkeerszuil in Eibergen vormt een eenzaam plakbord voor het verzet. ‘Stop met het desinfecteren van je handen! Het verzwakt je weerstand! We worden belazerd!’, roept de sticker. Waarschijnlijk zijn de verzetslieden achter de stickercampagne te herkennen aan ongewassen klauwtjes. En groezelige snuitjes. Want ter verhoging van je weerstand eet je uiteraard bij voorkeur van de grond. Wat zónder verhullend mondkapje wel weer opvalt...

Gelukkig blijft het bij het oproepje om je handen niet meer te wassen. Je zult worden opgeroepen om eindelijk eens linksom in plaats van rechtsom te durven verder rijden.

Voor nog meer merkwaardige berichten: de wekelijkse rubriek Jao Jao in de editie Achterhoek van Tubantia.