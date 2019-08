Jao Jao: Midwinterhoorn voor wereldvrede

In het hoofdkwartier van de Midwinterhoorngroep Eibergen zijn ze zich bewust van de strategische positie van de Achterhoek in dit verband. Want niet alleen is in Eibergen 's Werelds Eerste Midwinterhoorn Atelier (WEMA) gevestigd, 'we' hebben natuurlijk ook Kamp Holterhoek nog. Behalve allerhande elektronische boodschappen opvangen, valt vanuit deze hoek van het land met behulp van de vertrouwde houten hoorn ook prima te luisteren naar getoeter vanuit het oosten. De vlierhouten 'happe' uit de hoorn, het oor er tegenaan, en hop: de oer-voorganger van het gehoorapparaat werkt prima. Want het zal je toch misgaan als ze in het Kremlin vóór de eerste advent de hoorn aan de lippen zetten...