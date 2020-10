Jao Jao: ‘ontmaskerd’ met Borculo's mondkapje

BORCULO - Het ís toch wat. Wilden ‘we’ er eerst niet aan, aan mondkapjes, en lopen we er ondertussen allemaal mee. Inmiddels worden de ontwerpen al steeds persoonlijker. Want je wilt toch iets van jezelf laten zien, in plaats van je ‘gemaskerd’ te vertonen.

Zo was vorige week het Achterhoekvlagmondkapje al uitverkocht. Deze week dook dank zij Borculo-promotor Jaime Lebbink het Borculose mondkapje op: voorzien van het oude stadswapen van het Berkelstadje. Piepklein detail: eigenlijk moet je het niet ondersteboven dragen. In die zin was Lebbinks actie een beetje zelf-ontmaskerend. Aan de andere kant: we leven in de wereld op zijn kop, momenteel...

Volledig scherm Het Borculose stadswapen, zoals vastgelegd op een hoek van de brug tussen Marktstraat en Veemarkt. © Peter Zandee

Lekker sociaal

Sociale Dienst Oost Achterhoek, Werkbaan Oost en Loopbaanplein Oost Achterhoek kruipen bij elkaar in één pand op bedrijventerrein Laarberg, zo is de bedoeling. De samenwerkende buurgemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk maakten dat woensdagmiddag bekend. ‘Lekker sociaal’, luidde één van de commentaren die we op sociale media erover voorbij zagen komen. Ondertussen vroegen nogal wat volgers zich af in wélk pand op Laarberg de gemeentes zomaar ruimte voor 500 werkplekken denken te vinden. En - om maar wat actueels te berde te brengen - je daar dan ook nog coronatechnisch ruim genoeg uit elkaar kunt zitten.

Hameland?

Nóg een detail waarover de persconferentie in Oost Gelre geen duidelijkheid gaf: hoe gaat de fusie, cluster of hoe het ook genoemd wordt, héten? Mocht daar nog een prijsvraag voor moeten worden uitgeschreven, dan hebben we een tip: Hameland. Er liggen vast nog wat bordjes en misschien wel dozen postpapier met naam en logo...

Volledig scherm Geen BUK-installatie, maar lampen, op een oplegger die bij het militaire complex Kamp Holterhoek arriveert. © Peter Zandee

‘Lampjes’

Op Facebook trok het de aandacht van tot nu toe dik duizend volgers: de foto van het materiaal op een militaire dieplader zoals dat Kamp Holterhoek werd opgereden. Na een kwartiertje ‘file’ achter vier vrachtwagencombinaties die een paar honderd meter verderop een haakse bocht niet konden doorsturen, was de plaat een schamele journalistieke trofee.

Eén kijker hield het bij de aanblik van de spullen op BUK-raketten voor het Nederlands-Duitse legerkorps op Kamp Holterhoek. Maar nee. Het ‘geheim’ blijkt wat banaler. Het blijken ‘lampjes’. Uitschuifbare lichtmasten met generatoren. Bij de eerstvolgende stroomuitval roepen we het leger te hulp.

‘Jao Jao’ is de titel van een wekelijkse rubriek in de editie Achterhoek van Tubantia, met daarin ruimte voor minder serieuze of anderszins merkwaardige berichten.