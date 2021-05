Jaren '70 brommer komt tijdens oldtimertour in botsing met een auto

Jermain (17) liep weg uit Eefde: ‘Hij realiseert zich door alle aandacht hoeveel we om hem geven’

28 mei De 17-jarige Jermain van Dongen die sinds begin mei vermist was nadat hij wegliep uit jeugdzorginstelling Pluryn in Eefde, is weer terecht. De jongen bleek al die tijd bij een vriend in Enschede te verblijven. Moeder Miranda van Dongen is opgelucht. ,,Ik kan eindelijk weer rustig slapen.”