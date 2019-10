Jaren uitstel voor windmolens Bronckhorst

Video Baasjes van teckel Limo verbijs­terd over terugkeer na 11 jaar: ‘Ze zag er verschrik­ke­lijk uit’

18:33 ,,Ik was even stil en dat ben ik niet vaak”, zegt Sandra Joling uit Warnsveld over het telefoontje dat hun verdwaalde teckel Limo na 11 jaar terecht was. De viervoeter was aangetroffen in Gaanderen, zo'n dertig kilometer verderop. Haar uiterlijk was flink veranderd, maar inmiddels heeft ze een opknapbeurt ondergaan.