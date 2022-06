Jarenlange ruzie over grondwal in Aalten beslecht: inwoner moet ‘hoveniersrekening’ alsnog betalen

met video Jehovah's, terug van weggeweest op straat in Deventer: ‘We zijn minder opdringe­rig’

Niet ‘met de voet tussen de deur’, maar gewoon ‘zichtbaar zijn’: zo omschrijven Jehovah's Getuigen Jerry en Sandra Klees hun evangelisatiewerk, waar ze sinds deze maand na corona weer mee zijn begonnen. Ze vallen op in Deventer, voor het station of bij het pontje. Langs de deuren gaan ze voorlopig nog niet. ,,Dat coronarisico willen we als organisatie nog niet nemen.”

13:30