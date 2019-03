Het bonte gezelschap voornamelijk hobbyfotografen beleefde vorig jaar een boeiend jaar rond ‘350 jaar Achterhoek’. Willem Sluiters beroemde dichtregels ‘Waer iemant duisent vreugden soek -Mijn vreugt is in dees’achter-hoek’, inspireerden de fotografen tot het maken van heel uiteenlopende ‘vreugden’ in hun streek. Het leverde fotografische juweeltjes op die in etalages werden getoond. Op dit moment hangt een selectie van de verzameling nog in zalencentrum De Huve en museum De Scheper.

Eens per maand treffen de fotografen elkaar in Kulturhus 't Stieltjen in Haarlo. Gerenommeerde professionals op fotogebied hebben er lezingen gehouden en leden tips aan de hand gedaan. Een populaire exercitie is het elkaar ‘doorgeven’ van beeld, à la het populaire kringspel waarbij je elkaar wat toefluistert en het de vraag is of de boodschap aan het eind nog herkenbaar is. “Het effect is heel verschillend en heel verrassend vaak", lacht Leo Roest. “De één kijkt naar een thema in een foto, een ander denkt dat het om een bepaald detail gaat...”