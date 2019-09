Jarige zomp vaart verder door Borculo

Hoeveel passagiers een individuele lijndienstbus van Arriva of Twents in een jaar tijds door Borculo vervoert, kon ook wel eens in de aantallen lopen. Maar de circa 3.500 toeristen die jaarlijks aan boord van De Jappe door Borculo dobberen, lijkt een imposant record.

Dertig jaar

Dertig jaar is De Jappe deze maand in de vaart. Dat wordt vrijdag gevierd, als de zomp zijn eerste ‘doorsteek’ onderdoor de Graaf Wichmanstraat maakt: langs de woonappartementen van Careaz J.W. Andriessen is het vaarwater van de replica van het traditionele vrachtscheepje met een paar honderd meter uitgebreid tot aan de Burgemeester Bloemersstraat.

Buren