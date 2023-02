Jas doneren om slachtoffers aardbeving te helpen? ‘We verkopen die hier en kopen in Syrië een nieuwe’

met video Arnhemse inzame­lings­ac­tie voor Turkije loopt uit de hand: ‘We hebben te veel’

Luiers, pijnstillers, opgerolde dekens. Vier vrienden besloten maandagmorgen spullen in te zamelen voor het door een aardbeving getroffen Turkije. ,,We wilden met twee busjes gaan, maar het worden heel wat vrachtwagens. Het is compleet uit de hand gelopen. Dit is overweldigend”, zegt initiatiefnemer Selim Ak.

16:31