Jasper en Wilmer kunnen morgen niet trouwen bij kasteel Ruurlo; feest is uitgesteld

NEEDE/RUURLO - Ze woonden samen in Neede en zouden vrijdag trouwen bij kasteel Ruurlo. Maar dat feest kan nu niet doorgaan. ‘Ik wil gewoon knuffelen of zoenen’

Grote huwelijksfeesten worden massaal afgezegd in deze coronatijden. Ook het feest van Achterhoeker Jasper Wissing en zijn Almelose liefde Wilmer van Oosterom is uitgesteld. Gelukkig laat deze liefde zich niet afzeggen.

Romantisch boek

Het liefdesverhaal van Wilmer (27) uit Almelo en Jasper (28) uit Megchelen laat zich lezen als een romantisch boek. Hoewel het begin wat stroef verliep. ,,Ik zat bij Jasper op de Fysiotherapie opleiding. Ik vond hem maar een sukkel en een betweter, haha. En met mijn seksualiteit hielden we ons nog helemaal niet bezig. Bij mij kwam dat pas na mijn studie. Jaren later kreeg ik uit het niets een berichtje van Jasper via Facebook. Of ik niet zin had iets te gaan drinken samen. Dat vond ik wel stoer.”

Tijdens hun eerste date sloeg de vlam in de pan. Of om de woorden van Jasper te gebruiken: ,,We hadden best wel een klik.”

Quote Die wisselende wolkenpar­tij­en en af en toe zon. Net als een goed huwelijk Jasper

Op de knieën

Een jaar later woonden ze samen, in Neede. Tijdens een familieuitje in Zeeland ging Jasper in mei 2018 plotseling op z’n knieën. ,,Ach, ik ben soms nog best wel traditioneel. Ik vond het een mooi moment, op het strand. Met van die wisselende wolkenpartijen en af en toe zon. Net als een goed huwelijk, zeg maar.”

,,Ik was verrast door het moment”, vult Wilmer aan. ,,We wisten natuurlijk best van elkaar dat we wilden trouwen, maar dit moment had ik niet zien aankomen. Natuurlijk zei ik direct ja.”

2019 werd gebruikt om een nieuw huis te laten bouwen in Almelo en het huwelijksfeest voor te bereiden. De datum werd gezet op vrijdag 27 maart 2020. In Ruurlo, bij de Oranjerie. Jasper: ,,Het moest een kleine ceremonie worden met veertien gasten, wat foto’s, gezellig samen eten en ‘s avonds een groot feest met meer dan honderd gasten.”

Oma

Wilmer had zijn oma van 87 gevraagd voor een spirituele bijdrage. ,,We wilden zelf eigenlijk wel in de kerk trouwen, maar we hebben daar toch van afgezien. Hoe ik mijn geloof invul, sluit niet volledig aan bij het verhaal van de kerk. Ik heb daar veel en diepe gesprekken over gehad met mijn oma. Toen ik haar vroeg om iets te doen tijdens ons huwelijk, moest ze er even over nadenken. Maar al snel gaf ze een big yes! Echt tof.”

Voorgevoel

Maar toen kwam de klap. ,,We zagen het natuurlijk al wel een beetje aankomen. Ik had al een paar weken zo’n vreemd voorgevoel. Na de persconferentie van zondag op televisie wisten we het eigenlijk wel. Ik kreeg vlak daarna een telefoontje van Wendy, de vrouw van de Oranjerie. Het kon niet doorgaan. Ze vond het echt heel vervelend.”

Quote Je wilt toch niet trouwen en het risico lopen dat je door dit feest allemaal mensen infecteert. Jasper

En voor Wilmer en Jasper? ,,Het is een moreel en ethisch dilemma, waar we eigenlijk direct een antwoord op hadden”, verzekert Wilmer. Jasper knikt: ,,Dit willen we niet. Je wilt toch niet trouwen en het risico lopen dat je door dit feest allemaal mensen infecteert. We werken beiden in de zorg en zien dat daar zulke mooie en waardevolle mensen werken. Dat wil ik echt niet op mijn geweten hebben. Zij zijn de echte helden van deze tijd.”

Nieuwe datum

Daarnaast willen ze van hun feest ook een echt feest maken. ,,Ik wil gewoon een hand, een zoen of een knuffel kunnen geven. Zonder al die vragen of moeilijkheden. Dan wachten we nog wel even.”