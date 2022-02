Je beter voordoen dan je bent, dat is wat men noemt: beschaving

Vraagte­kens bij politiek omdat Zutphen meer dan drie ton uittrekt om cel­lo-opleiding op hbo-ni­veau op te zetten

Door flink de portemonnee te trekken hoopt Zutphen de stad nog meer op de kaart te zetten in de cellowereld. CelloWercken ontvangt, verdeeld over drie jaar, meer dan 3,5 ton om de organisatie te professionaliseren. Een besluit dat tot vragen leidt bij onder meer de PvdA-fractie in Zutphen.

5 februari