Je fiets wegzetten kan in de Achterhoek steeds veiliger

De spectaculaire daling is vooral te danken aan de intensieve inzet van lokfietsen, meent politiechef Peter Cnossen van Achterhoek-Oost. ,,Daar zijn we in 2015 mee begonnen en sindsdien daalt het aantal gestolen fietsen sterk. Dat is mooi, want fietsendiefstal is een zeer ergerlijke vorm van criminaliteit’’, zegt de chef van het politieteam voor Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.



In die laatste gemeente is twee jaar achter elkaar een teruggang te zien van meer dan 40 procent. Aalten en Oost Gelre zaten afgelopen jaar ook rond dat percentage. Opvallend is de stijging in Berkelland: daar werden vorig jaar 25 fietsen meer gestolen dan een jaar eerder. Cnossen heeft daar geen verklaring voor: ,,Want we zetten onze lokfietsen overal even intensief in. We zullen wel extra gaan surveilleren rond hotspots zoals stations en drukke bushaltes, populair bij dieven omdat er veel fietsen staan.’’