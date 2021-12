‘Je ging het instrument spelen dat het orkest nodig had’: na 65 jaar is Jan (80) nog even enthousiast over de muziek

Lochem leverde ooit drie topdiploma­ten, zo leert de flink opgepoets­te histori­sche canon

Even een digitaal venstertje aanklikken en je neemt een duik in het verre verleden van Lochem en omstreken. Dat kan al ruim een decennium. Die virtuele reis door de tijd is onlangs flink opgepoetst en uitgebreid. In de Historische Canon van Lochem is nu beduidend meer te lezen en te zien over de geschiedenis van de Achterhoekse plaats. Over drie Lochemse edelmannen bijvoorbeeld, die Nederland vertegenwoordigden in den vreemde.

2 december