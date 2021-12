Je hart ophalen in de mist, waar de wereld klein en overzichtelijk is

1941-2021 Sportpromo­tor Piet de Wit, een ‘bevlogen mens’

EIBERGEN - In het MST in Enschede is donderdagavond Eibergenaar Piet de Wit (80) overleden. De Wit genoot bekendheid als medeoprichter van de Eibergse Sport Federatie (ESF) in 1984. Maar ver daarvoor was hij in de jaren 60 al het gezicht geworden van de Eibergse IJsvereniging.

