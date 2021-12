Je kunt in je leven van alles verzamelen, maar waarom Sint Nicolaas? Binnenkijken in het unieke museum van Arie en Tineke

VIDEONEEDE - Voor de meeste mensen is 5 december de dag van Sinterklaas. Arie en Tineke Kornegoor hebben juist veel meer met zijn sterfdag op 6 december. Waarom? Dat vertellen ze in hun Sinterklaasmuseum ‘Oh kom er eens kijken’ in Neede.

Dertig vierkante meter. Meer is het niet. Maar je kijkt er je ogen uit. Bekers, beelden, borden, bierviltjes, borrelglaasjes… Hoeveel sinterklaasitems er staan? Arie (72) en Tineke (69) kijken elkaar aan en lachen. Ontelbaar veel, zeggen ze in koor. En geloof het of niet: het hele jaar door brengen mensen een bezoek aan dit unieke museum in een achtertuin in Neede. „Veel opa’s en oma’s met hun kleinkinderen”, vertelt Tineke. „Zeker in deze gekke tijd nu er verder weinig te doen is voor kinderen.” De rondleiding begint bij haar meest dierbare item.

Liep uit de hand

Een beeldje van Sint Nicolaas. „Kijk dat vriendelijke gezichtje en die teentjes, zo gedetailleerd.” Best grappig, want eigenlijk was haar man Arie hier de grootste Sinterklaas-fan. „Dat begon als kind al”, vertelt hij. „Mijn ouders verzorgden altijd de snoepzakjes voor de intocht. De kruidenier kwam bij ons aan huis en bracht een vracht met pepernoten en schuimpjes. Als ik in dat speciale kamertje kwam dan hing daar die lucht van al dat zoete spul. Heerlijk vond ik dat.” Later hielp Arie Kornegoor de winkeliersvereniging met de intocht en nam hij op scholen zelfs de rol van zijn grote idool op zich. „En toen liep het hélemaal uit de hand”, grapt zijn vrouw.

Dé feestdag?

Het leek haar namelijk wel leuk om een aantal bekers met afbeeldingen van Sinterklaas te verzamelen. Gewoon voor thuis. Van het een kwam het ander en in 2009 openden ze hun eigen museum. „Het is moeilijk uit te leggen”, erkent Arie. „Dit hoort bij ons.” Elke dag lopen ze even door hun eigen museum ’Oh kom er eens kijken’. Gewoon voor de sfeer. Je zou dan denken dat 5 december voor dit echtpaar dé feestdag van het jaar is. Dat valt een beetje tegen. „Ik moest dan zelf altijd ’werken’ hè”, legt Arie uit. „En eigenlijk vieren we hier altijd sinterklaas. Met speculaas ook.” Maar op 6 december zorgen Arie en Tineke ervoor dat ze thuis zijn. „Het is de sterfdag van de heilige Sint Nicolaas. Daar hebben we het dan samen over en daar staan we wel echt bij stil.”

Geschiedenis

Je kunt in je leven van alles gaan verzamelen, maar waarom Sint Nicolaas? Tineke: „Het is de geschiedenis, het verhaal erachter. Dat willen we hier graag doorgeven.” Jaarlijks houden ze ook nog een groots pietenspektakel. Maar daar werd ook dit jaar vanwege corona helaas een streep door gezet. Zo ontzettend jammer, vindt het echtpaar. Hopelijk volgend jaar weer. En het museum? Dat blijft open zolang ze zelf nog in staat zijn de rondleidingen te geven. „Dus nog heel lang”, zegt Arie.