Je laten voorlezen, ook dat kan op de nieuwe website van de gemeente Berkelland

Je hoeft al lang niet meer zelf naar het gemeentehuis om een verhuizing door te geven of een vergunning aan te vragen voor een rommelmarkt. Heel veel gemeentelijke zaken kunnen online worden geregeld. Gemiddeld bezoeken tussen de 600 en 700 mensen per dag de website van de gemeente Berkelland op zoek naar informatie of online diensten. Om dat nog makkelijker te maken, heeft de gemeente de eigen website vernieuwd. Het grootste verschil zit in de toegankelijkheid, schetst burgemeester Joost van Oostrum. „De nieuwe site is beter zichtbaar, niet alleen op de computer, maar ook op de mobiele telefoon of de iPad. Je kunt je teksten laten voorlezen als je visueel minder goed bent ingesteld. Dat vind ik echt een verbetering.”

Twee derde via zoekmachine

De indeling van de site is veranderd en zijn teksten herschreven. „Het uitgangspunt is dat iedere bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk vindt waar hij of zij naar op zoek is”, zegt Van Oostrum. Zo staan bovenaan de eerste pagina de zes thema’s waarvoor de meeste mensen de site bezoeken. Ook Voormekaar is nu via de gemeentelijke website te bereiken. Twee derde van de bezoekers komt via een externe zoekmachine op de website van de gemeente Berkelland. „Welke taal en welke woorden worden in zoekmachines gebruikt? Daar hebben we naar gekeken, om te zorgen dat mensen direct op de juiste plek van de site terecht komen.”

Van 8.000 naar 600 pagina’s

De website is bovendien rigoureus opgeschoond. „We zijn van 8.000 naar 600 pagina’s gegaan”, aldus de burgemeester. „Voorheen namen we heel veel informatie over van andere websites, zoals van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Nu verwijzen we door. Het voordeel is dat we de informatie alleen op een plek actueel hoeven te houden.” De site moet actueel zijn, zeker in deze coronatijd, zegt Van Oostrum. „Als Mark Rutte de persconferentie heeft gedaan, moet je de informatie al direct kunne delen. Maar ook in andere gevallen wil je de inwoners zo snel mogelijk informeren als er iets actueels aan de hand is.”

Menselijk contact blijft

In de toekomst kunnen steeds meer zaken online geregeld worden, zo is de verwachting. „Maar”, benadrukt Van Oostrum, „voor sommige mensen is het al moeilijk genoeg om mee te komen in de digitale wereld. Daarom zal bij ons het menselijke contact er altijd blijven.”