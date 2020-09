Jelle had bloedhekel aan fietsen, maar rijdt nu eigen rit voor voedselbank en vereeuwigt dat met tattoo

Interactieve tijdlijn Tocht door Meisjesvak­school Zutphen: ‘Historisch? Alleen voorgevel en stuk van buitenkant zijn nog origineel’

15 september Karakteristieke boogramen en herkenbare wapenschilden in een jaren’20-pand, middenin een groene oase aan de rand van de stad. Een groot deel van de oppositie van de gemeenteraad in Zutphen wil de voormalige Meisjesvakschool niet kwijt en wil het aanwijzen als monument. Mede-eigenaar Eric Kruyssen en zijn architect Lars Courage roepen op om verder te kijken dan de gevel van het pand. ,,Zo origineel als het pand was, is het niet meer.’’