Jeltje Schraverus: ,,Beide ziekenhuizen moeten op hun tellen passen”

Jackson en Ceesy leven zich uit in T-shirtpro­ject van Eefdese jeugdin­stel­ling: ‘Ik kan hier mijn creativi­teit en gevoelens kwijt’

7:02 Jackson kijkt tevreden en trots naar zijn T-shirt. De kleuren geel en groen domineren. Die zijn van de Braziliaanse vlag en drukken zijn trots uit voor zijn geboorteland. De 17-jarige Jackson is een van de kinderen in de gesloten jeugdinstelling Pluryn in Eefde die meedoen aan een T-shirtproject van kledingmerk G’rilla.